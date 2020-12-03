‘Evdesin ama yalnız değilsin’

Karantina döneminde aile içi şiddet vakalarındaki artıştan yola çıkarak ikinci kısıtlama sürecinde kadına yönelik şiddet vakalarının yeniden artabileceği endişesi nedeniyle Avon, şiddet gördükleri kişi ile karantinada kalmak zorunda olan kadınlara yardım etmenin yollarını arıyor. BM’nin her üç aylık karantina için 15 milyon ekstra kadına yönelik şiddet vakası öngördüğünü ve şiddetin ‘gölge salgın’ haline geldiğini belirten Avon İnternational CEO’su Angela Cretu, dünyanın salgına çözüm bulmaya odaklanırken, başka bir sessiz katil olan cinsiyete dayalı şiddetin kapalı kapılar ardında saklandığına dikkat çekti.

Amaç farkındalık

Cretu, “Bu küresel sorun, Kovid-19’dan bile önce salgın boyutlarındaydı şimdi Kovid-19 ile mücadele için gereken izolasyon önlemlerinin istenmeyen bir sonucu olarak, savunmasız kadınlar ve çocuklar, şiddet gördükleri kişiler ile evde mahsur kaldı. Sonuç olarak, izolasyon sırasında aile içi şiddetin arttığına dair raporlar hazırlanmakta ve UN Women, birçok ülkede yardım hatlarına yapılan çağrılarda artış olduğunu bildirmekte. Ancak eksik raporlamalar olduğu düşünülürse, akıllara şu soru geliyor: “Kaç kişi hala yardım çağrısı yapamıyor?” Bu ürkütücü bir düşünce fakat neden konuşmamız, farkındalık yaratmamız ve yardım için nereye gideceğimizi işaret etmemiz gerektiğinin de temel noktası. Biz bu noktada, dünya çapında yardım hatlarını ve hizmetlerini desteklemek için başta gelen STK’ları bu alanda destekliyoruz. Şimdi ise insanların bunun farkında olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bu yüzden konuşmak, bu konuyu yaymak için beş milyon temsilci ağımızı ve geniş dijital erişimimizi kullanıyoruz” diye konuştu.

STK’larla işbirliği

Pandemi nedeniyle artan kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül de, “Pandemi sürecinde “evde kalmak” bir sağlık tedbirinin zorunlu hali, kadınlar kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir arada yaşamak durumunda. Şiddet olaylarına dur demek amacıyla ‘Evdesin Ama Yalnız Değilsin’ kampanyasını başlattık. Globalde yürütülen bağış kampanyası kapsamda Türkiye’de de KAMER Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na (TKDF) toplam 100 bin USD bağış gerçekleştirdik. Tüm devlet yetkililerine işbirliği yapmak üzere mektup gönderdik. İşbirliği kapsamında; sığınma evleri ve yardım hatları gibi aile içi şiddet riski altındaki kadın ve çocukları destekleyen hizmetlere finansman sağlamak, halkı bilinçlendirme kampanyaları gerçekleştirmek ve Alo 183 Sosyal Destek Hattı’na ulaşım desteği istedik. Projenin ikinci fazında ise yine Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile yardım bekleyen kadınlara destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyük destek

Avon Vakfı, karantinanın ilk döneminde aile içi şiddete uğrayan kadın ve çocuklara yardım için faaliyet gösteren 37 ülkede 50 sivil toplum kuruluşuna bir milyon dolarlık bağış kampanyası gerçekleştirmişti. Firma cinsiyete dayalı şiddetten etkilenen çalışanları destekleyen ‘Cinsiyete dayalı şiddetle mücadele protokolü’nü hayata geçirerek, çalışanları cinsiyete dayalı şiddete karşı duyarlı hale getirmeyi, farkındalık yaratmayı, sessizlik duvarını yıkmayı ve şiddete maruz kalan bireyleri desteklemeyi taahhüt etti.