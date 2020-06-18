Eve almayÄ±nca baÅŸÄ±ndan vurdu!

Olay, dÃ¼nÂ saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda, Konya Meram ilÃ§esiÂ Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak Ã¼zerindeki evdeÂ meydana geldi. Haydar GÃ¼laÄŸacÄ±Â (19) daha Ã¶nceden aralarÄ±nda husumet bulunan halasÄ± DÃ¶ndÃ¼ GÃ¼laÄŸacÄ±'nÄ±n (47)Â evine gitti. Ä°ddiaya gÃ¶re hala,Â yeÄŸenini eve almadÄ±.

Haydar GÃ¼laÄŸacÄ± daÂ evin penceresinden dÄ±ÅŸarÄ± bakanÂ halasÄ±na, yanÄ±nda gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼Â tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§tÄ±. GÃ¼laÄŸacÄ±, baÅŸÄ±ndan vuralarak, aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. DÃ¶ndÃ¼ GÃ¼laÄŸacÄ±, ambulansla Konya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Halen yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde tedavisi devem edenÂ GÃ¼laÄŸacÄ±'nÄ±n hayati tehlikesinin bulunduÄŸu belirtildi.



TARLADA KOVALAMACA



KaÃ§an yeÄŸenin peÅŸine dÃ¼ÅŸen AsayiÅŸ Åžubesi Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Haydar GÃ¼laÄŸacÄ±'nÄ±n olay yerinden 5 kilometre uzaklÄ±kta bulunan mÄ±sÄ±r tarlasÄ±nda gizlendiÄŸini belirledi.Â GÃ¼laÄŸacÄ±, mÄ±sÄ±r tarlasÄ±nda yaÅŸanan kovalamaca sonunda yakalanarak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â ÅžÃ¼phelinin tÃ¼feÄŸi ise sakladÄ±ÄŸÄ± kÃ¶pek yuvasÄ±nda bulundu. Haydar GÃ¼laÄŸacÄ±'nÄ±n sorgusunun ardÄ±ndan 'kasten adam Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s' suÃ§undan adliyeye sevk edilecek.

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