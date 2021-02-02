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02.02.2021 - 12:52 | | DHA

Eve çilingirle girildi! Öğretim üyesi ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahattin Akkuş'tan haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Eve giden jandarma Akkuş'u evinde ölü olarak buldu.

Eve çilingirle girildi! Öğretim üyesi ölü bulundu

Muğla Datça'nın Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görevli öğretim üyesi Dr. Selahattin Akkuş'tan (60) 2 gündür haber alamayan yakınları jandarmayı aradı. Adrese gelip, çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Akkuş'u salondaki koltukta hayatını kaybetmiş halde buldu.

İlk incelemede herhangi bir darp ile yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, soruşturma başlattı.

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