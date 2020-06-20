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20.06.2020 - 02:02 | | DHA

Eve gelmeyince anlaşıldı... Çocukları acı manzarayla karşılaştı

Zonguldak Ereğli ilçesinde yaşayan Muzaffer Göktekin (65), sabah gittiği tarlasında ölü bulundu.

Eve gelmeyince anlaşıldı... Çocukları acı manzarayla karşılaştı

Ereğli Dağlar Mahallesi Karkucak mevkiinde oturan Muzaffer Göktekin, sabah saatlerinde tarlasına gitmek için evinden çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Muzaffer Göktekin'in ailesi, tarlaya giderek arama çalışması yaptı. Göktekin'in çocukları, gece saatlerinde babalarının cansız bedeniyle karşılaştı.

Eve gelmeyince anlaşıldı... Çocukları acı manzarayla karşılaştı




Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından Göktekin'in cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vücudunda herhangi bir darp veya yara olmayan Muzaffer Göktekin'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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