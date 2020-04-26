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26.04.2020 - 12:54 | | DHA

Eve şok baskın! 26 kişiye 82 bin lira ceza

Kütahya’da, polisin baskın yaptığı bir evde kumar oynarken yakalanan 26 kişiye, corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 82 bin lira para cezası kesildi.

Eve şok baskın! 26 kişiye 82 bin lira ceza

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi’nde daha önce operasyon yapılan bir adreste, yine kumar oynatıldığını tespit etti. Ekipler, gece saatlerinde savcılık talimatıyla adrese baskın yaptı. Polisin geldiğini, binada kurulan güvenlik kameralarından gören şüpheliler kapıyı açmayınca, çilingir yardımıyla içeriye girildi. Evde bulunan 26 kişi, masalarda oyun oynarken yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde bir kişinin 65 yaş üstü olduğu ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Evde yapılan aramada duvara asılı televizyonun arkasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişi, sağlık kontrolüne ardından işlemleri için emniyete götürülerek, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 82 bin lira para cezası uygulandı. Kumar oynatan ev sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

    Kaya kartalı ailesine kameralı takipTarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur’da bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirerek, yuvadaki iki yavru ve ebeveynleri takibe aldı. Kaya kartalı ailesinin yuvayı tek edene kadar kayıt altına alınan görüntüleri belgeselleri aratmadı.
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