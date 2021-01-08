Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi! Tuvalet kapısını da çaldılar

Olay, gece saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde bulunan Ayhan Çelik’e ait tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle çatı katı akan evine gitmeyen Ayhan Çelik bir yakınının evinde kaldı. Gece yarısı evde kimsenin olmayışını fırsat bilen hırsızlar, televizyon, buzdolabı, fırın, soba, tüp, pencere ve tuvalet kapını çalarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatan Malkara emniyeti, O.K., F.E., V.K. ve H.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

“EVİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDUK”

Evi görünce şoke olduğunu ifade eden Ayhan Çelik’in kardeşi Yaşar Çelik, “Evde ellerine ne geçtiyse almışlar. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, lavaboları, musluk, tuvalet kapısı evde ne varsa çalmışlar. 1 gün evden yok olmamız sonrası döndüğümüzde evi bu halde bulduk. Fakirin evinde hiçbir şey bırakmamışlar yazık günah. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz” diye konuştu.