Evi terk eden 2,5 yıllık eşine çağrı: "Hatasız kul olmaz"

2 buçuk yıl önce 1 çocuk annesi K.A.(32) ile evlenen Sinan Albayrak'ın iddiasına göre, 19 Mayıs ilçesinde çalıştığı iş yerindeyken eşinin evde bulunan 6 bin lira, altınları ve eşyalarını alıp annesinin evine gittiğini söyledi.

Albayrak’ın iddiasına göre, “Komşu, ev sahibini arıyor. Ev sahibim de beni arayarak ‘evimi boşaltıyorsunuz’ diye sordu. Ben işteyim, çalışıyorum evi boşaltmıyorum dedim. Ben eşimi aradım ‘ne yapıyorsun’ dedim. ‘Çocuğu parkta oynatıyorum’ dedi. Ben de ‘tamam, akşam gelince konuşuruz’ dedim. Eşimin 1 tane kız çocuğu var. Ben eşimi öyle kabul ettim. 'Çocuğu parkta oynatıyorum' diyerek beni kandırdı. Ben de ona inandım. Evde yatağımı, yorganımı neyim varsa, derin dondurucumu, evde olan 6 bin lira paramı, altınlarımı götürmüş. Beni mağdur etti. Bana 500 liralık temizlik malzemesi aldırmıştı, onu bile götürmüş" diye konuştu.

Eşini dövdüğü iddialarını yalanlayan Albayrak, "Ben eşimi dövmüşüm, eşim darp raporu almış. Ben hiçbir zaman eşimi dövmedim. Gitmiş iftira atmış bana, 'beni dövdü' diye. Karakoldan ifade vermeye çağırdılar. Gittim polise ifade verdim. Ben de eşimden şikâyetçi oldum. 2 ay olacak neredeyse ne emniyetten çağırıyorlar ne de adliyeden" şeklinde konuştu.



"BOŞANMAK İSTEMİYORUM"

Eşini sevdiğini ifade eden Sinan Albayrak, "Boşanmak istemiyorum. Ben eşimle 2 buçuk senelik evliliğimde ona üniversite okuttum. 20-30 bin lira para harcadım. Çocuğunu da okutuyorum. Ben eşimi çok seviyorum. Hatasız kul olmaz. Ben hatasını bağışlarım” ifadelerini kullandı.