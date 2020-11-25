MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evi yakıldı, kurşunlandı, kapısına bomba bırakıldı! Şimdi de...
ABONE OL
25.11.2020 - 14:22 | | DHA

Evi yakıldı, kurşunlandı, kapısına bomba bırakıldı! Şimdi de...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, ayrılmak istediği dini nikahlı eşi Bayram Çelik'in, evinin kapısına bomba düzeneği kurarak öldürmek istediği Hacer Çelik, zor günler geçirdiklerini belirterek, "Bayram Çelik, evi yakmaya çalıştığında ve evi kurşunladığında komşular bizi ev sahibine şikayet etmiş. Ev sahibi de evden çıkmamızı istedi" dedi.

Evi yakıldı, kurşunlandı, kapısına bomba bırakıldı! Şimdi de...

Nevşehir Ürgüp'te oturan Hacer Çelik (26), 2 yıl önce araç kiralama işi yaptığını söyleyen Bayram Çelik  (32) ile tanıştı. Bir süre sevgili olan çift, ardından dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Geçen haziran ayında Bayram Çelik’in araç kiralama işi yapmadığını öğrenen Hacer Çelik, ayrılarak ailesinin yanına döndü. Bayram Çelik, barışma tekliflerini kabul etmeyen Hacer Çelik'in oturduğu Bahçelievler Mahallesindeki tek katlı evinin kapısına geçen Pazar günü bomba düzeneği kurdu. Bayram Çelik'in evlerinin önüne geldiğini farkeden aile durumdan şüphelenerek, polise ihbarda bulundu. Polis, evin kapısındaki bomba düzeneğini fark etti. Bomba imha uzmanının çalışması sonucu düzenek, fünye ile patlatıldı. Gözaltına alınan Bayram Çelik, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'DOKUNSAK PATLAYABİLİRDİ'

Hacer Çelik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Hacer Çelik, yaşadıkları olayın şokunda olduklarını belirterek, "Böyle bir şeyi hayatta beklemiyorduk. Daha önce de evi yaktı, arabayı yaktı, evi kurşunladı. Bu olayı görünce çok şaşırdık. Olayı ilk annem fark etti. Bize 'aman dokunmayın, polis parmak izi alsın' diye bizi uyardı. Biz de dokunmadık. Eğer dokunsak bomba patlayabilirdi. El feneri ile baktığımızda bombayı gördük. Sonra polisler gelip düzeneği etkisiz hale getirip, bunu hazırlayan Bayram Çelik’i gözaltına aldı ve sonrasında da tutuklandı" diye konuştu.

'EV SAHİBİ EVDEN ÇIKMAMIZI İSTEDİ'

Olay sonrası evden çıkarılmak istendiklerini kaydeden Çelik, "Yaşadığımız bu süreçten sonra ev sahibi evden çıkmamızı istedi. Bayram Çelik evi yakmaya çalıştığında ve evi kurşunladığında komşular bizi ev sahibine şikayet etmiş.  Ev sahibi de ‘bu kişinin daha başka ne zarar vereceğini nereden bilebiliriz’ diyerek evden çıkmamızı istedi" dedi.

'BU TÜR OLAYLARIN FAİLLERİ SERBEST BIRAKILMASIN'

Kadına şiddet uygulayanların ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen Çelik, "Erkek şiddeti mağdurlarından biri olarak bu tür olayların faillerinin kesinlikle serbest bırakılmamasını istiyorum. Cezaevinden çıkarsa yine aynı şeyleri bana yapmaya çalışacak. Devletimiz bunlara bir el atmaz ise aynı şekilde devam edecek. Belki bu hapisten çıktığında belki ölen kadınlardan biri  de ben olacağım. Tamam bu kez kurtuldum ama belki bundan sonra şanslı olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Evi yakıldı, kurşunlandı, kapısına bomba bırakıldı Şimdi de...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB: 'Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor'

    MSB: 'Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor'

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    Son dakika! Milli Güvenlik Kurulu toplandı

    Son dakika! Milli Güvenlik Kurulu toplandı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet