MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evin balkonunu kara böcekler bastı!
ABONE OL
03.05.2020 - 17:29 | | DHA

Evin balkonunu kara böcekler bastı!

Batman’ın Gercüş ilçesinde, evin balkonunu onlarca kara böcek bastı.

Gercüş ilçe merkezindeki bir apartman 8'inci katındaki Soyvural ailesinin oturduğu evin balkonunu, onlarca kara böcek bastı.

Sabah saatlerinde balkonundaki böcekleri görünce şaşırdığını anlatan ev sahibi Uğur Soyvural, "Balkonun kapısını açıp, böcekleri görünce çok şaşırdım. 8'inci katta oturmama rağmen bu kadar böcek nasıl gelmiş bilemiyorum. Bazı komşularımızın evinde de bu böcekler görüldü" dedi.

Böceklerin olduğu balkon, yıkanarak temizlendi.

Evin balkonunu kara böcekler bastı

 

 

 

Evin balkonunu kara böcekler bastı!Batman’ın Gercüş ilçesinde, evin balkonunu onlarca kara böcek bastı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Nazilli'de zehirli 'sarı akrep' görüldü

Nazilli'de zehirli 'sarı akrep' görüldü

Sıradaki Haber