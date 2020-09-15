Evin yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± engellemek iÃ§in silahlarla Ã§atÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±lar

Belediye ekipleri, Kayseri Talas BaÅŸakpÄ±nar Mahallesi'nde imara aykÄ±rÄ± ve kaÃ§ak olduÄŸu tespit edilen yerlerin yÄ±kÄ±mÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Mahallede 3 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k hazine arazisine ev ve ahÄ±r yaptÄ±klarÄ± iddia edilen aynÄ± aileden H.Ã‡, M.Ã‡. ve D.Ã‡, yÄ±kÄ±ma engel olmak iÃ§in tÃ¼fekle Ã§atÄ±ya Ã§Ä±kÄ±p havaya ateÅŸ aÃ§arak, belediye ve olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan polis ekiplerine direndi.

Â Belediye ekipleri yaÅŸanan olay Ã¼zerine yÄ±kÄ±m kararÄ±nÄ± erteledi.

Â Polis ekiplerince yaklaÅŸÄ±k 2 saatlik ikna Ã§abasÄ± sonunda Ã§atÄ±dan indirilen 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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