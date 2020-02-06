06.02.2020 - 11:04 | | İHA
Evinde bulununca gözyaşlarınıa boğuldu!
Adana'da evinden uyuşturucu çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan genç kız gözyaşları içinde götürüldüğü adliyede tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi ulaştı. Bu bilgi üzerine ekipler adrese baskın yaptı. Polis evde Kevser P. (23) isimli genç kızın kaldığını belirledi.
Polis evde yaptığı aramada ise iddiaya göre 20,36 gram bonzai, 57 pakette 113 gram esrar, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu satışından elde ettiği tahmin edilen 3 bin 150 lira para ele geçirdi. Polis genç kızı uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyete getirilip sorgulanan genç kız daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye gözyaşları içinde giren genç kız nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.