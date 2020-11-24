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24.11.2020 - 17:06 | | İHA

Evinde öldü, 10 gün sonra fark edildi

Karabük'te tek başına yaşayan 59 yaşındaki Şakir Altıntepe evinde kardeşi tarafından ölü bulundu. Kardeşi tarafından bulunan Altıntepe’nin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edildi.

Olay Karabük Yenimahalle Mahallesi Gürses Sokak’ta meydana geldi. Şakir Altıntepe’ye (59) telefonla ulaşamayan kardeşi, ağabeyi evine gitti. İçeriye girdikten sonra ağabeyini yatakta cansız bir şekilde durduğunu fark eden kardeş Altıntepe durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Altıntepe’nin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli ölüm ihtimali doğrultusunda olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan kontrollerde Altıntepe’nin ölümünde herhangi bir şüphe olmadığı tespit edildi.

Altıntepe’nin yakın bir zaman önce kalp rahatsızlığı nedeniyle bypass ameliyatı olduğu öğrenildi.

Evinde öldü, 10 gün sonra fark edildi

 

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