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18.12.2020 - 10:37 | | DHA

Evinde ölü bulunan vatandaşın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

İzmit'te, evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan Aydın Memiş (53) ile ilgili jandarma bir önceki gece birlikte olduğu B.A. (24) ve kız arkadaşı S.A.'yı (22) gözaltına aldı. Çift sorgulamada cinayeti itiraf etti. Birlikte alkol aldıkları sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı ve B.A.'nın Memiş'i bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Evinde ölü bulunan vatandaşın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit Ortaburun Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın Memiş'ten tüm gün haber alamayan yakınları, saat 15.30 sıralarında evine gitti. Memiş'in evinde bıçaklanmış ve hareketsiz halde yattığını gören yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aydın Memiş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine jandarma, evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında, Memiş’in öldürüldüğü bıçak evdeki sobanın içinde bulundu.

ŞÜPHELİLER CEP TELEFONU SİNYALİNDEN TESPİT EDİLDİ

Memiş'in cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İzmit Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma derinleştirildi. Memiş'in cep telefonu numarasını incelemeye alan ekipler, sinyal bilgisi ve telefon kayıtlarından B.A. ve kız arkadaşı S.A. ile görüştüğünü tespit etti. Saat 23.30 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonla B.A. ve kız arkadaşı S.A. gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Çapraz sorguya alınan şüpheliler ifadelerinde, birlikte alkol aldıkları sırada kıskançlık nedeniyle kavga çıktığını, bunun üzerine B.A.'nın Aydın Memiş'i bıçaklayarak öldürdüğünü ve bıçağı sobaya attıktan sonra Memiş'in cep telefonunu da alarak kaçtıklarını itiraf etti. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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