09.11.2020 - 09:33 | | İHA
Evine balkondan girmeye çalıştı, ölümden döndü!
Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde anahtarını evde unutan bir kişi merdivenle balkondan eve girmek istedi. Merdiven ile balkona tırmandığı esnada yere düşen şahıs hafif şekilde yaralandı.
Olay, Değirmendere Mahallesi Aldaş Geyiği Sokak’ta bulunan bir sitenin ikinci katında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan V. isimli bir kişi marketten alışveriş yapmak için evden çıktı. Bir süre sonra evine geri dönen Erhan V. anahtarını içeride unuttuğunu fark etti.
Merdiven yardımıyla ikinci katta bulunan dairesine balkondan girmek isteyen ev sahibi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Omzundan yaralanan Erhan V. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.