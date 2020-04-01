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01.04.2020 - 12:10 | | İHA

Evine dön diyen polisle ilginç diyalog!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri corona virüs önlemleri kapsamında sokaktaki vatandaşların evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yaşlı bir kadın kendisini uyaran polise, "İyilik ve güzellik partisi kuracağım" dedi.

Evine dön diyen polisle ilginç diyalog!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs önlemleri kapsamında vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler, kent merkezinde yaşlı ve grup halinde gezen vatandaşları salgın hastalığa karşı evlerine dönmeleri konusunda uyarıyor.

Kent meydanında polislerin ikazı sonrası evine gitmesi istenen ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, “Ben parti kuracağım adı da iyilik güzellik partisi” dedi.

Polislerin, "Tamam sen parti kur 5 oy bizden" yanıtını alan yaşlı kadın, "Andırın ilçesinden geldim, Döngele Mahallesinde yaşıyorum. Para çekip telefon ve su faturalarını yatırıp gideceğim” dedikten sonra ayrıldı.

Başka bir yaşlı kadın ise polis ekiplerine, ‘Benim işim vardı hallettim beni şuradan bir arabaya bindirin kurban olduklarım" dedi.

Bunun üzerine ekipler, yaşlı kadının otobüse binemeyeceğini söyledi. Bölgeye gelen ekip arabasıyla yaşlı kadının evine gönderildiği öğrenildi.

 

    Corona virüsten korunmak için ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlarSakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan İsmail ve Fatma Çetin çifti, corona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir yönteme imza attı. Yetkililerin çağrısına kulak vererek salgın döneminde olabildiğince az insanla görüşme kararı alan çift, daha öncesinde ormanın ortasında bulunan bir ağacın üzerine yapmış oldukları evde kalmaya başladı.
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