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08.05.2020 - 12:21 |

Evine gelen tilkiyi eliyle besliyor

Ardahan'a bağlı Açıkyazı köyünde yaşayan Sercan Deniz'in sık sık evine gelen tilkiyi beslemesi, görenleri şaşırtıyor. Evinin bahçesine gelen tilkiyi eliyle doyuran Deniz, "Aramızda bir dostluk bağı kuruldu" dedi.

Evine gelen tilkiyi eliyle besliyor

Merkeze bağlı Açıkyazı köyünde çiftçilikle uğraşan Sercan Deniz, yaklaşık 3 ay önce evine her gün bir tilkinin geldiğini gördü. Evlerinin balkonuna kadar çıkan tilkiyi izleyen Deniz, bir süre sonra eliyle beslemeye başladı. Deniz, her gün sabah saatlerinde evine gelen tilkiye ekmek, tavuk eti gibi besinler vererek, tilkiyi doyurdu.

Kısa sürede tilkiyle aralarında bir dostluk başladığını söyleyen Sercan Deniz, "Önceleri evimin bahçesine kadar gelen tilki daha sonra, yere yakın olan balkona çıkmaya başladı. Dost olarak gelen tilkiye biz de misafirperverliğimizi göstererek besledik. Tilki bizi çok sevdi, aramızda sıkı bir dostluk bağı kuruldu" dedi.

Açıkyazı köylüleri, Sercan Deniz’in tilkiyi eliyle beslemesini şaşkınlıkla izliyor.

Evine gelen tilkiyi eliyle besliyor

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