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13.09.2020 - 12:59 | | İHA

Evine girmeye çalışan kadını öldürdü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir şahıs, evine zorla girmeye çalışan kadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Evine girmeye çalışan kadını öldürdü

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız olan 72 yaşındaki E.Ö., bir kadının zorla eve girmeye çalıştığını fark etti. Bunun üzerine av tüfeğini alarak kapıya yönelen E.Ö., kapıyı zorlayarak kıran 35 yaşındaki Bulgaristan uyruklu H.K. isimli kadınla karşılaştı. E.Ö.’nün elindeki av tüfeği ile ateş etmesi üzerine zorla içeri girdiği iddia edilen H.K. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri E.Ö.'yü saklandığı evde gözaltına alırken, H.K. isimli kadın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Olayda kullanılan av tüfeği muhafaza altına alınırken, şüpheli E.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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