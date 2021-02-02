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02.02.2021 - 17:05 | | DHA

Evine götürdüğü yakın arkadaşını vahşice öldürdü

Gaziantep'te Murat Ö., evinden alıp kendi evine götürdüğü yakın arkadaşı Umut Akturan'ı, çıkan kavgada tabancayla ensesinden vurarak öldürdü.

Evine götürdüğü yakın arkadaşını vahşice öldürdü

Olay, dün, Gaziantep Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Ö. (22), ailesiyle yaşayan Umut Akturan'ı (21) evinden alarak kendi evinde götürdü. Evde bir süre sonra iki arkadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Ö., yanındaki tabanca ile evden uzaklaşmak isteyen arkadaşı Umut Akturan'ı arkasından ateş ederek ensesinden vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Umut Akturan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bekar olan ve çiçekçilik işi ile uğraştığı belirtilen Umut Akturan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Murat Ö.'yü akşam saatlerinde saklandığı bir evin terasında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Ö., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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