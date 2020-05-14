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14.05.2020 - 16:08 | | İHA

Evine uyuşturucu ile yakalanan müzisyen tutuklandı!

Denizli’de kentin göbeğinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddia edilen müzisyen, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Tutuklanan şahsın corona virüs salgını nedeniyle İstanbul’dan Denizli’ye geldiği öğrenildi.

Evine uyuşturucu ile yakalanan müzisyen tutuklandı!

Denizli’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rap tarzı müzik yapan ve müzisyen olduğu öne sürülen Nihat B.’nin (25) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Kentin merkezindeki adrese JASAT ve jandarma ekipleri, eğitimli K9 köpekleri ile operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste çatı katında 10 adet kenevir, 30 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, esrar öğütme makinesi ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Nihat B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu söylediği öğrenilen şahsın corona virüs salgını nedeniyle İstanbul’dan Denizli’ye geldiği öğrenildi.

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