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14.02.2020 - 10:34 | | DHA

Evini ateşe verip; annesi, babası ve kardeşlerini uyandırıp kaçtı

Ankara'da, ailesi ile birlikte 4 katlı apartmanın teras katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Selahaddin Ö. yaşadığı evi ateşe verdi. Annesi, babası ile 2 kardeşini uyandıran Selahaddin Ö., daha sonra olay yerinden ayrıldı. Paniğe neden olan yangın, yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Evini ateşe verip; annesi, babası ve kardeşlerini uyandırıp kaçtı
Evini ateşe verip; annesi, babası ve kardeşlerini uyandırıp kaçtı
Evini ateşe verip; annesi, babası ve kardeşlerini uyandırıp kaçtı
Evini ateşe verip; annesi, babası ve kardeşlerini uyandırıp kaçtı
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Yangın, saat 07.00 sıralarında Ankara Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın teras katında ailesi ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Selahaddin Ö. (33), iddiaya göre evi ateşe verdi.

Anne, babası ile 2 kardeşini uyandıran Selahaddin Ö., daha sonra taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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