Evini müzeye çevirmiş! Tarihi eser kaçakçısına suçüstü...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aslanapa ilçesi Karadiğin köyünde 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden jandarma, İ.T.'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.











Gözaltına alınan İ.T.'nin yanında detektör, el feneri ve kazma bulunurken, evinde yapılan aramada ise 4'ü Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 27 sikke, 4 taş obje, 2 yüzük ve 6 metal obje ele geçirildi.