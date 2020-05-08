MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evini müzeye çevirmiş! Tarihi eser kaçakçısına suçüstü...
ABONE OL
08.05.2020 - 22:15 | | DHA

Evini müzeye çevirmiş! Tarihi eser kaçakçısına suçüstü...

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda İ.T., 1'inci derece sit alanında kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan İ.T.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Evini müzeye çevirmiş! Tarihi eser kaçakçısına suçüstü...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aslanapa ilçesi Karadiğin köyünde 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden jandarma, İ.T.'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Evini müzeye çevirmiş Tarihi eser kaçakçısına suçüstü...




Gözaltına alınan İ.T.'nin yanında detektör, el feneri ve kazma bulunurken, evinde yapılan aramada ise 4'ü Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 27 sikke, 4 taş obje, 2 yüzük ve 6 metal obje ele geçirildi.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evini müzeye çevirmiş! Tarihi eser kaçakçısına suçüstü...

Evini müzeye çevirmiş! Tarihi eser kaçakçısına suçüstü...

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce mi yatacak?

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce mi yatacak?

Sıradaki Haber