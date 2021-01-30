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30.01.2021 - 11:31 | | DHA

Evinin kapısını açtı! Hırsızla göz göze geldi

Kağıthane'de apartmanınçelik kapısını kartla açarak içeri giren iki hırsız tek tek dairelerin kapılarını kontrol etti. En son bir dairenin kapısını açmaya çalışan hırsız, o anda kapı açılınca ev sahibiyle göz göze geldi. Şaşkınlık ile dona kalan ev sahibi, hırsızların ardından baka kaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde pazartesi sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah 06.00'da binanın çelik kapısını kartla açarak içeri giren iki hırsız, daire kapılarını kontrol etmeye başladı. Alt katlardan üst tarafa doğru altı kapıyı tek tek kontrol eden hırsız, yedinci dairenin kapısını açmaya çalışırken o anda ev sahibi kapıyı açtı. Bir an hırsız ile göz göze gelen ev sahibi donup kalınca iki hırsız koşarak kaçtı.

HIRSIZLARIN EVLERİN KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞMASI KAMERADA

İki hırsızın binaya girerek kapıları kontrol etmesi ve ev sahibi ile göz göze gelmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki hırsızın bina kapısını kart ile açarak içeriye girmesi ve daire kapıları açmaya çalışmaları görülüyor. Altı daire kapısını kontrol eden ve açmaya çalışan hırsız, yedinci dairenin kapısını açınca bir anda ev sahibi Ayhan Karataş ile göz göze geliyor. İki hırsız, ev sahibinin şaşkınlığını fırsat bilerek koşarak kaçıyor. 

"KAPIYI AÇINCA HIRSIZLA GÖZ GÖZE GELDİK"

Hırsız ile göz göze gelen ev sahibi Ayhan Karataş, "Ben salonda oturuyordum. Bir tıkırtı hissettim. Salondan kalktım kapıya doğru geldim. Kapıya bir şey soktu. Bizim kapı da biraz aralık. Böyle yamuk. Hırsız kapıyı açmıştı. Küçük bir aralık vardı. Ben ona baktım o da bana baktı. Tam o anda göz göze geldik. Beni görünce hemen kaçtı" dedi.

Bina yöneticisi Mahmut Canikoğlu, "Sabah saat 06.00 gibi gelmişler. Alt kattan sırayla buraya kadar geliyorlar. Burada alarm var diye burayı atlıyorlar. Daha sonra bütün kapıları geziyorlar. Açmaya çalışıyorlar. Orada da komşum ile yüz yüze gelince kaçıyorlar. Bence çocuklar bağımlı herhalde. Ellerinde bir şey vardı. Çekiyor gibi görünüyordu. Bir de gençlik nereye gidiyor? Uyuşturucunun etkisinde yoksa normal kafayla kimse yapmaz bunu" diye konuştu.

Eşi üzerine kaynar su dökmüştü! 'Kızım bana abla diyor'Konya'da, sabah kahvaltı için uyandırdığı eşi Ali Ay'ın (28), 1,5 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte üzerlerine sıcak su dökerek haşladığı Rukiye Ay (23), ''Kızım yaşadığı travma ve benim bir süre hastanede kalmam nedeniyle beni unutmuş. Bana 'abla' diyor. Yanık nedeniyle vücudumdaki acımın yanında kızımın beni hatırlamaması daha çok acıydı. Aslında her şeyi hatırlıyor, 'Ali döktü', 'Geçti ama' diye kendince beni motive ediyor. Çocuğum gözümün içine bakıyor, gözü doluyor" dedi.
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