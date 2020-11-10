10.11.2020 - 10:04 | | DHA
Evinin merdiveninden düşerek, hayatını kaybetti!
Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Hamo Ayhan (70), evindeki merdivenden düşerek, hayatını kaybetti.
Korupınar Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşayan Hamo Ayhan, merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedip, düştü.
Ağır yaralanan Ayhan, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.