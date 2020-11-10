Evinin merdiveninden düşerek, hayatını kaybetti!

Korupınar Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşayan Hamo Ayhan, merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedip, düştü.

Ağır yaralanan Ayhan, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.