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20.07.2020 - 00:57 | | DHA

Evinin önünde dehşeti yaşadı! Saldırgan her yerde aranıyor

Adana'da kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Halil Boy (26), sol göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1195 Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde yürüyen Halil Boy, kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Boy'a 6 el ateş eden şüpheli, daha sonra motosiklete binip, olay yerinden kaçtı.

Evinin önünde dehşeti yaşadı Saldırgan her yerde aranıyor

Şüphelinin silahından çıkan kurşunla sol göğsünden yaralanan ağır şekilde Boy, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Boy'un durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

 

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