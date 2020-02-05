Evinin Ã¶nÃ¼nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±

Olay, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez Seyhan ilÃ§esi PÄ±nar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geÃ§ saatlerde evine giden Ali T., kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde isimleri henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen 2 kiÅŸi ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler, tabancayla Ali T.'ye ateÅŸ aÃ§tÄ±ktan sonra bindikleri taksi ile olay yerindenÂ kaÃ§tÄ±. Sol bacaÄŸÄ±ndan isabet eden mermi ile yaralananÂ Ali T., yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan otomobil ile Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan Ali T.'nin durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

GÃ–ZALTINA ALINDILAR

Polis, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadeleri doÄŸrultusunda ÅŸÃ¼phelilerin kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± taksinin plakasÄ± belirledi. Plaka TanÄ±ma Sistemi'nden taksinin merkez Ã‡ukurova ilÃ§esi Topalak Mahallesi yÃ¶nÃ¼ne gittiÄŸini tespit eden ekipler, aracÄ± Ã‡atalan BatÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinde durdurdu. AraÃ§ta yapÄ±lan aramada olayda kullanÄ±lan silaha rastlanmazken, eÅŸkale uyan iki kiÅŸi ile taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere BaÄŸlar Polis Merkezi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Polis, olayla ilgili soruÅŸturmaya devam ediyor.Â