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08.11.2020 - 09:42 | | DHA

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan restoran işletmecisi yaralandı

Bursa’da restoran işletmecisi Erdinç Öner (54) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan restoran işletmecisi yaralandı

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi, 2'nci Çamlık Sokak’ta meydana geldi. Restoran işletmecisi Erdinç Özer, dolmuşla evinin önüne geldi. Alkollü olduğu için dolmuş şoförü Levent A.'nın yardımıyla evinin kapısına gelen Özer, pusu kuran kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Erdinç Özer kanlar içinde yere yığıldı, Levent A. ise yara almadan kurtuldu.

Saldırgan kaçarken, silah seslerini duyan mahalleli dışarı çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özer, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özer’in sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Özer’in hastaneye getirildiği sırada görüntü çeken basın mensuplarına tepki gösteren yakınları, “Herkes çeksin, bu işin bedeli iyi ödenecek” diyerek tepki gösterdi.

İŞ YERİNDE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Erdinç Öner'in birkaç gün önce iş yerinde bir kişiyle tartıştığı, saldırının da bu nedenle kaynaklanmış olduğu üzerinde durulurken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yıkılan binayı böyle izledilerİzmir depreminde hasar gören binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı’nın kontrollü yıkımını, çok sayıda vatandaş izledi. Bazı vatandaşlar o anları kamerayla çekerken, alanda bulunanlarının çoğunun apartman sakini olmaması dikkat çekti.
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