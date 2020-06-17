Evinin önünde yaralı bulunan adam hastanede öldü!

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Canik ilçesine bağlı Devgeriş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olarak bindiği minibüsten evinin önünde inen Harun Karakaya, yerde yatarken fark edildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, çeşitli yerlerinde sürtünmeye bağlı soyulmalar olduğu görülen, kanlar içindeki Karakaya'yı ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Karakaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Harun Karakaya'nın evine gittiği belirlenen minibüs ve bu sırada bölgede olduğu saptanan otomobiller, incelenmesi için emniyet otoparkına çekildi. Karakaya'nın ölüm nedeni araştırılırken, Cinayet Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.