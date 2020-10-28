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28.10.2020 - 03:20 | | DHA

Evinin penceresinden bakarken öldürüldü!

Ankara'da evinin penceresinde otururken kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekle saldırdığı Murat Özçelik (26) hayatını kaybetti.

Evinin penceresinden bakarken öldürüldü!

Olay, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 1896/5'inci sokakta meydana geldi. Beyaz renkli bir otomobille gelen henüz kimliği belirsiz 2 kişi, evinin penceresinde bulunan Murat Özçeklik'e pompalı tüfekle ateş açtı. Özçelik, sırtına ve başının arkasına isabet eden saçmalarla yere düşerken, saldırganlar otomobil ile olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Evinin penceresinden bakarken öldürüldü



Mahallle sakinlerinin ifadelerini alan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Özçelik'in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze arabası ile morga kaldırıldı. Vefat haberini alan Özçelik'in yakınları, cenaze başında gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri, fenalık geçiren yakınlara müdahale etti. 

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin takibi sonucu, saldırıya karışan 2 şüpheli Yenimahalle ilçesi Şehit Hakkı Sözer Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisin şüphelileri kovalama anı, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı. 

İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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