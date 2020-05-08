Evlat edinmek için başvurdu anne oldu

Ankara’da yaşayan Esra ve Recep Alper Mutlu, üç yıl önce hayatlarını birleştirdi. Evliliklerinin ilk gününden itibaren Mutlu çifti, çocuk sahibi olmayı çok istedi ama Esra Mutlu’nun 10 yıl önce geçirdiği çikolata kisti ameliyatında tüplerinden birinin alınması problem yarattı. Evliliklerinin ikinci ayında hemen tüp bebek tedavisine başlayan çift, üç yıl boyunca altı kez tüp bebek denedi. Esra Mutlu bu süreçte rahimde gelişen problemler nedeniyle sekiz kez histereskopi ameliyatı oldu. Bu süreçte, yaşadıkları acı deneyimler sonrası çocuk sahibi olamayacağını düşünen 39 yaşındaki çift, evlat edinmek için müracaat etti bekleme sürecine girdi. Çift kendilerine son bir şans tanıyarak araştırmaları sonucunda Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi’nde Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Berfu Demir ile tanıştı.

“Doktoruma güvendim, o da bize inandı” diyen Esra Mutlu, tek embriyonun transferiyle hamilelik haberini aldı. Hep olumsuz haberler aldıkları için olağanüstü habere alışmanın zaman aldığını dile getiren Mutlu, mart ayında “Çınar Alp” bebeği kucağına aldı. Mutlu, “Muhteşem bir duyguymuş, ilk görüşte aşk dedikleri buymuş. Geçtiğimiz yıllarda anneler günü benim için buruk geçiyordu, bu sene oğlumuz kucağımda. Allah isteyen herkese bu mutluluğu yaşatsın” diye konuştu.

Esra Mutlu, anne olmayı ne kadar istediğini bu notla ifade etmişti.