22.08.2020 - 07:00 |
Evlat nöbetinde 1 yıl tamamlandı
Diyarbakır’da geçen yıl 22 Ağustos’ta PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet’in geri getirilmesi için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar’ın bu sayede oğluna kavuşması aynı şekilde çocukları dağa kaçırılan aileler için umut oldu.
Hacire Akar’ın çağrısına uyarak çocuklarına kavuşma umuduyla HDP önünde oturan aile sayısı 143’e ulaştı. Geride kalan bir yıllık süreçte ailelerden 15’inin çocuklarına kavuşması umutları daha da artırdı.
Terör örgütü PKK’ya karşı yapılan en etkili sivil eylem olarak kabul edilen bu eylem uluslararası kamuoyunda da ses getirdi. Eylemin, teröristler arasında moral bozukluğuna neden olmasının yanı sıra örgüte katılımı da önemli bir oranda önlediği biliniyor. Eyleme PKK’nın kandırdığı gençlerin yanı sıra PKK tarafından kaçırılan asker ve polis aileleri de katılıyor. Çocuklarına kavuşan aileler de diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. DİYARBAKIR DHA
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.