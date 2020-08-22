Evlat nöbetinde 1 yıl tamamlandı

Hacire Akar’ın çağrısına uyarak çocuklarına kavuşma umuduyla HDP önünde oturan aile sayısı 143’e ulaştı. Geride kalan bir yıllık süreçte ailelerden 15’inin çocuklarına kavuşması umutları daha da artırdı.

Terör örgütü PKK’ya karşı yapılan en etkili sivil eylem olarak kabul edilen bu eylem uluslararası kamuoyunda da ses getirdi. Eylemin, teröristler arasında moral bozukluğuna neden olmasının yanı sıra örgüte katılımı da önemli bir oranda önlediği biliniyor. Eyleme PKK’nın kandırdığı gençlerin yanı sıra PKK tarafından kaçırılan asker ve polis aileleri de katılıyor. Çocuklarına kavuşan aileler de diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. DİYARBAKIR DHA