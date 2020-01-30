‘Evlatlarımızı alana kadar buradayız’

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin mücadelesinde bugün 150’nci gün. Hacire Akar’ın oğlu için 22 Ağustos 2019’da başlattığı oturma eylemine 3 Eylül’de katılmaya başlayan ailelerin sayısı, dün oğlu Caner Erol (19) için Siirt’ten gelen Aysel Erol ile birlikte 76’ya yükseldi. 150 gündür oturma eylemini sürdüren 76 ailenin tek isteği var, evlatlarına kavuşmak. Aileler, “Evlatlarımızı verin. Tek isteğimiz çocuklarımıza kavuşmak. Çocuklarımız gelene kadar buradayız” diyor.

Hacire ana başlattı

Diyarbakır’da yaşayan Hacire Akar, 22 Ağustos 2019’da HDP İl Binası’na giderek PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar’ı (21) istedi. Öfkeli anne, oğlunu kaybetmenin endişesiyle ne yapacağını bilemeden iki gün gece gündüz boyunca oturma eylemi yaptı. Eylemin üçüncü gününde Mehmet Akar evine geri döndü. Oğluna kavuşan Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulununca, çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler de 3 Eylül’den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

HDP binası önünde bekleyen ailelerin sayısı her geçen gün arttı. Dün de oğlu Caner Erol (19) için Siirt’ten Diyarbakır’a gelen Aysel Erol ile birlikte oturma eylemine katılan ailelerin sayısı 76’ya yükseldi. Evlatlarının fotoğraflarıyla il binası önüne kurulan çadırda oturma eylemine devam eden ve çocukları serbest kalana kadar oturma eylemlerini sürdüreceğini söyleyen aileler, 150’nci günde Milliyet’e konuştu.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden eyleme katılan Necibe Çiftçi (47), üç aydır eylemini sürdürüyor. 2015 yılında henüz 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Reşat Çiftçi’yi bekleyen gözü yaşlı anne, şunları anlattı:

‘150 yıl bile geçse’

“5 yıldır oğlumdan tek bir haber alamadım. Reşat’ımı kaçırdıktan sonra geri getirmek için peşine düştük. Çalmadığımız kapı kalmadı. Ağabeyi Sami de kardeşini aradığı için 2017 yılında PKK’lılar tarafından evden gözümün önünden alınıp elleri kolları bağlanarak infaz edildi. Bu devlet kayıtlarında da var. Devlet oğluma şehitlik verdi. PKK bir oğlumu kaçırdı, diğerini infaz etti. 150 gün değil, 150 yıl da geçse oğlumu alana kadar buradayım, gitmeyeceğim.”

‘Beni öldürmekle tehdit ettiler’

Eyleme İstanbul’dan gelen Fahrettin Akkuş, oğlu Erkan Akkuş için 20 gündür HDP İl binası önünde. Oğlunun 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden Akkuş, şunları söyledi:

“Oğlum ilk kaçırıldığında İstanbul’daki HDP İl binasına gittim. Orada bana oğlumun Bitlis’te olduğunu söylediler. Hemen Bitlis Tatvan’a gittim. Oğlumun kaldığı yeri buldum ancak bana ‘Oğlunu vermiyoruz’ dediler. Oturdum ağladım, ısrar edince beni öldürmekle tehdit ettiler. Oradan ayrıldığım gibi Tatvan’a, karakola alay komutanına her şeyi anlattım, yardım istedim. O da bana, ‘Operasyon emri yok, biz bir şey yapamayız. Aşiretlerden birini araya koy’ dedi. Ben kimseyi tanımam, etmem. bu yaşadıklarım üzerine felç geçirdim. Benim devletten ve HDP’lilerden tek isteğim oğlum, oğlum için buradayım.”

76’ncı aile

Siirt’in Baykan ilçesinden gelerek dün eyleme katılan Aysel Erol’la birlikte eyleme katılan aile sayısı 76’ya yükseldi. Oğlunun geçen yıl Tekirdağ Çorlu’da bir markette çalışmaya gitmek için evden çıktığını, kendisinden bir daha haber alamadıklarını anlatan Erol, “Buraya oğlumuz bulmaya geldik” diye konuştu.

Ailelerden dördü çocuklarına kavuştu

- Eylem Hacire Akar tarafından başlatıldı. Eylemin üçüncü gününde Mehmet Akar evine geri döndü. Akar’ın çağrısı üzerine çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler peş peşe eyleme katılmaya başladı.

- 8 Ekim’de eyleme başlayan anne Hatice Ceylan da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer için aylarca eylem yaptı. Gözü yaşlı anne 9 Aralık’ta oğluna kavuştu.

- Hüsniye Kaya, kızı Mekkiye için il binası önündeydi. 14 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü kızına beş yıl sonra 29 Aralık’ta kavuştu.

- Halime Kadran da beş yıl önce PKK tarafından kaçırılan torunu Halil Kadran için eyleme katıldı. Yaşlı kadınının hasreti 11 Ocak’ta bitti ve torununa kavuştu.

Çocukları için Konya’ya taşındı

HDP il binası önünde beş aydır oturan Yıldız Ballı (42) da eyleme Konya’dan katılıyor. Kızı Yasemin Ballı’nın altı yıl önce İstanbul’da HDP’liler tarafından dağa gönderildiğini iddia eden Ballı şunları aktardı:

“Yasemin benim ilk çocuğumdu, dağa götürüldüğünde henüz 16 yaşındaydı. Kızımı HDP kandırdı ve gönderdi. İstanbul’da da oturduğumuz yerde çok fazla HDP’li vardı. Ben de çocuklarımı bunlardan uzak tutmak için Konya’ya taşındım. Diğer çocuklarımı da kandırırlar diye korktum. Biz burada bütün aileler evlatlarımızı istiyoruz, artık ağlamak istemiyoruz. Ben evimi çocuklarımı bırakıp geldim, beş aydır bu kapıdayım. Yeter artık.”

İkizlerinden biri dağda, biri evde

Fatma Akkuş da (49), beş yıldır kızı Songül Akkuş’un dönmesini bekliyor. 144 gündür il binası önünde oturan anne Akkuş, “Aylardır evde küçük çocuklarımı bırakıp her gün buraya geliyorum. Bugün bu kapıda kızımı arıyorsam da sebebi HDP. Benim kızımı HDP götürdü HDP getirsin. 15 yaşındaydı, ikizi var adı Birgül. O onun aynısı, huyları da aynıydı. Ama Songül dağda, Birgül evde” diye konuştu.

‘Mehmedimi HDP kandırdı’

Ömer Tokay da 2011 yılında henüz 14 yaşındayken HDP tarafından dağa gönderildiğini iddia ettiği oğlu Mehmet Tokay için eylem yapıyor. “Oğlumu HDP kandırdı” diyen Tokay, “Ben kimseden bir şey istemiyorum, benim oğlumu HDP gönderdi, HDP getirsin. Çünkü dağdan kimse inip de çocuk götürmez” ifadelerini kullandı.

‘Oğlum devletin askeriydi’

Gaziantep’ten eyleme gelen Songül Altıntaş (48) da 2015 yılında askere giderken yolda kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için eylemde. Oğlunun beş yıldır PKK’nın elinde olduğunu söyleyen anne Altıntaş, şunları söyledi: “Benim çocuğum neden orada, biri bunu bana açıklasın. Kendi isteğiyle orada olmadığı kesin. Biz ne yapacağımızı bilmez haldeyiz. Benim oğlum devletin askeriydi. Neden asker ve polis için bir şey yapılmıyor? Bunu yapacak kişi de devlet, ben değilim. Ben beş yıldır derdimi Cumhurbaşkanı’na anlatamadım, defalarca Ankara’ya gittim, Gaziantep’e geldiğinde gittim ama kendisine beş yıldır ulaşamadım. Ben kimseden bir şey istemiyorum, sadece oğlumu istiyorum.”