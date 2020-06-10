MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evlenemeyince intihar etti!
ABONE OL
10.06.2020 - 12:52 | | DHA

Evlenemeyince intihar etti!

Gaziantep'te, Harun Ö., ailesi, kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermeyince, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Evlenemeyince intihar etti!

İntihar olayı, önceki akşam Gaziantep Ünaldı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğünlerde davulculuk yapan Harun Ö., kız arkadaşı ile evlenmek istedi. 

Ancak aile, kabul etmedi. Harun Ö. de annesi ile babasının terasta oturduğu sırada, oturma odasının tavanına iple kendini astı. 

Baba Harun Ö., tarafından cansız bedeni bulunan Harun Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 5 kardeş olan gencin intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İşte 'İstaihdam Kalkanı Paket'nin detaylarıHem iş arayanlar için hem de işini kaybedenler için umut olacak İstihdam Kalkanı Paketi geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada iş dünyasını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. İşini kaybedenler, çek yükümlülükleri, kamu bankalarının sermayesine ilişkin yapılacak yenilikler belli olmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü

Fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü

Sıradaki Haber