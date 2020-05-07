MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evlerinde 1 metrelik yılanlarla yaşıyorlar!
ABONE OL
07.05.2020 - 13:33 | | DHA

Evlerinde 1 metrelik yılanlarla yaşıyorlar!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ataş ailesi, evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler yaşıyor.

Evlerinde 1 metrelik yılanlarla yaşıyorlar!
Evlerinde giren yılanlar yüzünden hayatları kabusa döndü!
Evlerinde giren yılanlar yüzünden hayatları kabusa döndü!
Evlerinde giren yılanlar yüzünden hayatları kabusa döndü!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Yüksekova’ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korkulu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ateş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyledi. Yılanların evin damından içeri girdiklerini anlatan Ateş, yaşları henüz küçük olan çocuklarının bu durumdan dolayı büyük korku yaşadıklarını ve uyuyamadıklarını söyledi.

GEÇ SAATE KADAR TELEVİZYON İZLİYORLAR

Eşinin hastalığı yüzünden yürüyemediğini ve bu nedenle zor günler yaşadıklarını söyleyen Sanya Ataş, yakınlarının ve komşularını verdiği destekle yaşadıklarını belirtti. Ataş, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

11 yaşındaki Hasan Yusuf da ilk defa karşılaştıkları yılanlar yüzünden korkulu günler yaşadıklarını, bu korku yüzünden de kardeşleriyle birlikte geceleri geç saatlere kadar televizyon izlemek zorunda kaldıklarını anlattı.

 

Amatör balıkçıdan olta şov! Dev Trança oltaya böyle takıldıMuğla'da Erdem Yalçınkaya isimli amatör balıkçı, arkadaşlarıyla çıktığı balık avında 95 metre derinlikten 13 kilo 890 gram ağırlığında dev trança yakaladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı! Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı! Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

"Güvercin kavgası" kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

"Güvercin kavgası" kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Sıradaki Haber