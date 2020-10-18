Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik Sözleşmesi Mal Ayrılığı Örneği İle Sözleşmenin Maddeleri

Karı ve kocanın evlilik öncesi veya sonrasındaki mülk ve yönetim hakları karı kocaya ait olur. Karı ve koca bu malları beraber kullanacaktır. Ancak bu mallardan elde edilen gelirden çiftlerden hangileri yararlanacak? Bu malların neden olduğu sorunlar ne ölçüde kocaya ve evliliğe aittir. Tüm bunlar ile ilgili aklınıza takılan soruları yazımızda bulabilirsiniz.



Evlilik Sözleşmesi Nedir?



Evlilik ile alakalı olarak en çok sorulan sorulardan biri evlilik sözleşmesidir. Bu nedenle, öncelikle mülkiyet paylaşım sözleşmesi nedir sorusuna cevap verelim. İnsanlar arasında "mal ayrımı sistemi" ve "mal ayrımı sözleşmesi" olarak da bilinen bu uygulama, eşlerin evlilik sırasında mallarını nasıl yönettikleri ve evlilik sona erdiğinde mülkü nasıl paylaşacakları üzerine bir sözleşmedir. Bu sayede boşanmalarda mal paylaşımları yapılırken sorunlar yaşanmasının da önüne geçmektedir.



Evlilik Sözleşmesi Mal Ayrılığı Örneği İle Sözleşmenin Maddeleri



Mülkiyet sistemi sözleşmeleri genellikle noterler tarafından yapılmaktadır. İki şekilde yapılabilir. Taraflar isterse avukat, mülkiyet hakları sözleşmesini onaylı bir şekilde hazırlar ve ardından notere gider. Noter, sadece imzanın eşe ait olduğunu teyit eder veya eş, noterin hazırladığı metni imzalar. Bir istisna olarak, mülkiyet hakları sözleşmeleri sadece evlilik başvurusunda mülkiyet hakları seçilerek yazılı olarak sonuçlandırılır.



Eğer evlilik başvurusu döneminde mal rejimi seçilerek mülkiyet sistemi seçilirse, seçilen mülkiyet sistemi evlilik tarihi olurken, noter tarafından akdedilen mülkiyet hakları sözleşmesi noter tarafından akdedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Noter nezdinde imzalanan mülkiyet sistemi sözleşmesi evlilik sözleşmesinden önce sonuçlandırılırsa, sistemin başlangıç ​​tarihi yine evlilik tarihi olacaktır.



Medeni kanunumuzda bulunan evlilik sözleşmesi çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

Mal Ortaklığı

Paylaşmalı Mal Ayrılığı

Mal Ayrılığı

Edinilmiş Mallara Katılma (yani yasal rejim)

Evlilik sözleşmeleri eşler arasında evlenmeden önce veya evlendikten sonra yapılabilmektedir. Her ikisinde de herhangi bir engel yoktur. İki tarafta istedikleri maddeleri bu evlilik sözleşmesine ekleyebilmekte ya da sözleşmeden çıkarabilmektedir.



Evlilik sözleşmelerinde her iki tarafında rızasının olması gerekir. Bu sözleşme aslında bir çeşit Aile Hukuku Sözleşmesidir. Mal ortaklığında ise eşler ayrılmış olsalar da bazı mallarda eşit derecede hak sahibi olabilmektedirler.