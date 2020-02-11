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11.02.2020 - 15:28 | | DHA

Evsizin kapalı otoparkta ölü bulunmasına soruşturma

Tekirdağ'da Yılmaz Yorulmaz (61), geceleri kaldığı kapalı otoparkta ölü bulundu. Evsiz olduğu belirlenen Yılmaz'ın ölümünü şüpheli bulan polis, soruşturma başlattı.

Evsizin kapalı otoparkta ölü bulunmasına soruşturma

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Kolordu Caddesi'ndeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait kapalı otoparka aracını park etmeye giden sürücü, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yılmaz Yorulmaz olduğu belirlenen kişinin öldüğü belirlendi.

Evsiz olduğu için geceleri otoparkta yattığı ifade edilen Yorulmaz'ın ölümünü şüpheli bulan polis soruşturma başlattı. Yorulmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldularCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşma yaptı. İdlib'de rejim unsurlarının alçak saldırısıyla ilgili son dakika açıklaması yapan Erdoğan, "Misliyle belalarını buldular ama yetmez daha devam edecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.
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