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04.01.2021 - 10:29 |

EXXEN fiyatı (aylık - yıllık, reklamlı - reklamsız) ne kadar? EXXEN'deki içerikleri izlemek için nasıl kayıt olunur?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu olan EXXEN ile ilgili arayış hız kesmiyor. EXXEN'deki içerikleri izleyebilmek için üye olmak isteyenler EXXEN'e nasıl kayıt olunur merakla araştırıyor. Aynı zamanda eXXEN fiyatı ne kadar? sorusu büyük ilgi görenler arasında. İşte EXXEN kayıt işlemi ve fiyatı haberimizde...

EXXEN fiyatı (aylık - yıllık, reklamlı - reklamsız) ne kadar? EXXEN'deki içerikleri izlemek için nasıl kayıt olunur?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'dan yeni bir girişimcilik geldi ve dijital platformda bir kanal oluşturdu. Aylık belirli bir fiyatı olan EXXEN'deki tüm içerikleri izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda reklamlı / reklamsız üyelikler de mevcut. Daha az bir rakam ödemek istiyorsanız reklamlı üyelik alabilirsiniz. Peki EXXEN fiyatı ne kadar? İştea aylık, yıllık, reklamlı ve reklamsız EXXEN fiyatı...

EXXEN FİYATI NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

rklmvr üyeliğimizde reklamlı olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 9.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

rklmyk üyeliğimizde reklamsız olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 19.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

rklmvr üyeliğimiz yıllık 99.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

rklmyk üyeliğimiz yıllık 199.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

Exxen.com üzerinden üyeliğinizi oluşturduktan sonra kredi kartı veya banka kartınla ödemeni gerçekleştirebilirsin.

EXXEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

EXXEN'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Exxen uygulamasını mobil cihazınızdaki Apple Store'dan Exxen yazıp aratarak indirebilirsin. Google Play Store'da çok yakında!

EXXEN PROGRAMLARI - DİZİLERİ

Konuşanlar
Sihirli Annem
Eşref Bey
Tolgshow
Vahşi Şeyler
Enis Arıkan
Kirli Çamaşırlar
MasterChef Junıor
Zeynep Bastık ve konukları
Öğrenci Evi
Gibi
Özel Belgeseller

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