EYT çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ve gelişmeler neler?

EYT'liler hemen hemen her gün ne ufak detayı atlamamak için tüm haberleri takip etmek istiyor. Emeklilikte yaşa takılan binlerce kişi artık bir adım beklerken EYT çıkacak mı? sorusu sık sık soruluyor.

EYT SON DURUM

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. EYT'liler 65 yaşını beklemeyecekler. Hayır, kademeli olarak değişiyor. Prim ödeme ve sigortalılık süresine göre kademelendirilmiş. EYT'liler emeklilikten sonra çalışmak istiyorlar. 48-50 yaşlarda, en verimli olduğu dönemde emekli olmayı düşünmek bu. Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. Emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğu doğru. Uzun soluklu bir çalışma bu.