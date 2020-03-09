09.03.2020 - 12:56 | | DHA
Fabrika güvenlik görevlisi, kendini vince astı!
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Nuri D.(31) kendini vince asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 00.30 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Nuri D., fabrikanın deposunda yük taşımada kullanılan tekerlekli merdivenin üzerine çıkarak vince bağladığı ipe kendini astı. Nuri D.'yi iple asılı halde gören mesai arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden indirilen Nuri D.'nin yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi.
Evli, 2 çocuk babası Nuri D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yunan sınır polisinin sığınmacıyı kaynar suyla yaraladığı iddiasıSınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor. Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor. Öte yandan Avrupa'ya geçmek isterken Yunanistan tarafından üzerine kaynar su döküldüğünü iddia eden bir sığınmacı, yüzü ve ayağındaki yanıklar nedeniyle Edirne'de tedavi altına alındı.