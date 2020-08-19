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19.08.2020 - 17:40 | | İHA

Fabrikanın talaş silosu büyük gürültüyle patladı!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanı talaş silosu patladı. Çevrede paniğe neden olan patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fabrikanın talaş silosu büyük gürültüyle patladı!

Edinilen bilgiye göre Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın talaş silosu bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından silo yanmaya başlarken, patlama sesini duyan çevre sakinleri yardım için olay yerine koştu. Fabrika görevlileri ise çıkan yangına kendi çabaları ile müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle güvenlik güçleri, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Talaş silosunun hasar gördüğü yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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