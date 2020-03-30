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30.03.2020 - 11:02 | | AA

Facia gibi kaza!

Osmaniye'de otomobilin kamyona Ã§arpmasÄ± sonucu 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Facia gibi kaza!

Muhammed Talha Ã‡oban idaresindeki 06 EE 0601 plakalÄ± otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu DÃ¼ziÃ§i ilÃ§esi giÅŸeleri yakÄ±nÄ±nda, aynÄ± yÃ¶nde seyreden Hasan K'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 41 E 5523 plakalÄ± kamyona arkadan Ã§arptÄ±.Â Â 

Kamyonun altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan otomobildeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼, Rahime AslÄ± AtÃ§a ve Beste SayÄ±ner, kaza yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AÄŸÄ±r yaralanan Ã‡aÄŸrÄ± Ã‡akmak ile Halil BarÄ±ÅŸ TunÃ§bilek, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Â Kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, jandarma ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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