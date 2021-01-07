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07.01.2021 - 11:55 | | DHA

Faciadan dönüldü! Hafif ticari araç otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Beşiktaş'ta ters yöne giren hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Faciadan dönüldü! Hafif ticari araç otomobilin üzerine devrildi

Kaza, Bebek'te önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Demir'in kullandığı hafif ticari araç, ters yöne girince karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Hafif ticari araç duramayarak yokuş yukarı çıkan otomobilin üzerine devrildi.

İki sürücü de araçlarından kendi imkanları ile çıktı. Hafif ticari aracın devrilmemesi için önlem alındı. Hafif ticari aracın kaymasını önlemek için tekerlerine taş konuldu, çevredekiler bir yandan da elleri ile destek oldu. Olay yerine polis ve çekici çağrıldı. Çekici gelene kadar hafif ticari araç halat ile bir ağaca bağlandı. Bir süre sonra vatandaşların yardımıyla hafif ticari araç düzeltildi. Kaza yapan araçlar nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

"OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLİYOR"

Kaza yapan sürücünün patronu Mehmet Akdaş "Arkadaşımız aracı yukarı park etmek isterken aracını kaydırıyor. Araç kayınca panik yapan sürücü yokuş yukarı gelen otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırıyor. Duvara çarpıp takla atıyor. Otomobilin üzerine devriliyor. Çok şükür ölen ya da yaralanan yok" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yokuş aşağı inen hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yapıyor, Araç, duvara çarparak otomobilin üzerine devriliyor.

 

 

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