Faciadan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼! KadÄ±kÃ¶y'de korku dolu anlar

Olay saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda HasanpaÅŸa Mahallesi Mahmut Baba Sokak'ta bulunan Ã¼nlÃ¼ bir restoranda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, mÃ¼ÅŸteri gibi iÃ§eriye giren iki grup arasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸen tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda bir kiÅŸi Ã¼zerinde bulunan tabanca ile saÄŸa sola ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±. RestoranÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlayan sisteme giden doÄŸal gaz borusuna mermi isabet etmesi nedeniyle iÅŸ yerinin iÃ§ine bir anda gaz doldu. Ä°Ã§eride bulunan mÃ¼ÅŸteriler bÃ¼yÃ¼k panik yaÅŸarken, silahlÄ± saldÄ±rganlar dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.Â

KAÃ‡ARKEN DE HAVAYA ATEÅž ETTÄ°LER

RestoranÄ±n Ã¶nÃ¼nde bulunan lÃ¼ks otomobile binen iki kiÅŸi olay yerinden kaÃ§tÄ±. SaldÄ±rganlar olay yerinden kaÃ§arken de havaya ateÅŸ etmeye devam etti. KimliÄŸi belirlenemeyen saldÄ±rganlarÄ± kovalayan iÅŸ yeri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve kavgaya karÄ±ÅŸan diÄŸer gruptakiler, saldÄ±rganlarÄ±n otomobilinin camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±. SilahlÄ± kavganÄ±n ardÄ±ndan olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Ã‡evrede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan ekipler, sokak Ã¼zerinde Ã§ok sayÄ±da boÅŸ kovan buldu. Ã‡evrede yapÄ±lan aramalarda, kaÃ§an saldÄ±rganlarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobile ait olduÄŸu iddia edilen plaka bulundu. Polis, kimliÄŸi belirsiz, saldÄ±rganlarÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â

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