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14.02.2020 - 12:36 | | AA

Faciadan dönüldü! Kara yolu çöktü

Zonguldak'ın Alaplı içesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Faciadan dönüldü! Kara yolu çöktü

Alaplı-Ormanlı kara yolu Kürkükler köyü mevkisinde, karayolu heyelan nedeniyle meydana gelen çökme sonucu kapandı. Uyarı levhalarının asıldığı yolun  ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz yaptığı açıklamada, Karayolları ekiplerinin yolu tamamen ulaşıma kapattığını ifade etti. Gerekli  tedbirlerin alındığını belirten Yılmaz, "Çalışmalar tamamlanıncaya kadar,  sürücülerden alternatif yolları kullanmalarını istiyoruz. Mollabey ve Ahiler ile  Gökhasan köyü yolunu alternatif olarak kullanabilirler." dedi.

Faciadan dönüldü Kara yolu çöktü

Sürücü Mustafa Duysak da köylerde ekmek satışı yaptığı için her gün  kullandığı bu yolun bir an önce ulaşıma açılmasını beklediklerini aktardı.

 

 

 

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