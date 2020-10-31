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31.10.2020 - 12:04 | | DHA

Fadime Talu, enkazdan böyle çıkarıldı

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından Fadime Talu'nun 15 saat sonra sağ kurtarılması kameraya yansıdı.

Fadime Talu, enkazdan böyle çıkarıldı

İzmir'in Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmaları yürütülen 9 bina arasındaki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalan Fadime Talu'ya (53) , 15 saat sonra ulaşıldı.

Talu, alt iki katı çöken binada yıkıntıların arasından AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Fadime Talu'nun, AFAD ekiplerince enkazdan çıkarılması kameraya yansıdı.

Talu, yıkıntıların arasından çıkarıldıktan sonra boyunluk takılıp, ilk müdahalesi yapılarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lüks aracın kaputundan 3 metrelik dev piton çıktıABD'nin Florida eyaletinde aracında meydana gelen teknik sorun nedeniyle aracının kaputunun açan kişi, 3 metre uzunluğunda dev pitonla karşılaştı.
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