Fahrettin Koca: Devletimiz ulusal çıkarları da korumakta

Resmi Twitter hesabı paylaşım yapan Bakan Koca, “Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, Halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır” ifadelerini kullandı. Her vakanın hasta olarak sayılmadığını belirten Koca, testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenlerin sayılmadığını ve bu kişilerin büyük çoğunluğu oluşturduğunu belirtmişti. Bunun üzerine birçok kesimden tepki gelmişti.



1407 yeni hasta 67 can kaybı



Türkiye’de koronavirüs salgınında dün 67 kişi hayatını kaybetti, bin 407 yeni hasta tespit edildi.



Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, yeni hasta sayısı bin 407 olurken, 67 kişi yaşamını yitirdi, bin 402 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 281 bin 151’e çıktı. Toplam test sayısı 10 milyon 493 bin 807, hasta sayısı 320 bin 70, vefat sayısı 8 bin 262, ağır hasta sayısı bin 507, aktif hasta sayısı 30 bin 657 oldu. Hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4 olarak kayıtlara geçti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “Tespit edilmiş 1407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım” ifadelerini kullandı.



