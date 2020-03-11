Fahrettin Koca'dan bir açıklama daha! Hazırlıklar tamamlanmıştır

Dünyada hızla yayılan ve şu ana kadar 110'dan fazla ülkede görülen corona virüsü, Türkiye'de de ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Koca,yaptığı sosyal medya hesabından insanları bilgilendirdi. Alınan tedbirlere karşı hastanelerin karantina hazırlıklarının tamamladığını da belirtti. İşte o açıklama;

"Ülkemiz, olası vaka için tedbirlerini önceden almıştı. Hastalığın herhangi bir yerde görülmesi durumuna karşı sağlık personeli eğitilmiştir. Hastane, karantina hazırlıkları tamamlanmıştır. Bir veya birkaç vaka, salgın değildir. Karantinaya alınmış hasta, toplumu tehdit edemez." dedi.