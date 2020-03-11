11.03.2020 - 11:22 |
Fahrettin Koca'dan bir açıklama daha! Hazırlıklar tamamlanmıştır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Corona virüsü şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” dedi. Bakan Koca, corona virüsü hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Dünyada hızla yayılan ve şu ana kadar 110'dan fazla ülkede görülen corona virüsü, Türkiye'de de ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Koca,yaptığı sosyal medya hesabından insanları bilgilendirdi. Alınan tedbirlere karşı hastanelerin karantina hazırlıklarının tamamladığını da belirtti. İşte o açıklama;
"Ülkemiz, olası vaka için tedbirlerini önceden almıştı. Hastalığın herhangi bir yerde görülmesi durumuna karşı sağlık personeli eğitilmiştir. Hastane, karantina hazırlıkları tamamlanmıştır. Bir veya birkaç vaka, salgın değildir. Karantinaya alınmış hasta, toplumu tehdit edemez." dedi.
Adana'da bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı!Adana’da, iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyelilerin tedavi olduğu kaçak tıp merkezine baskın düzenlendi. İçerisinde eczane, doğum kontrol ve diş hekimi odalarının olduğu bina kapatıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, ilçede daha önce de yine Suriyelilerin işlettiği tıp merkezi kapatılmıştı.