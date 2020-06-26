26.06.2020 - 18:04 | | A
Fahrettin Koca'dan corona virüs için uyarı: Bulaşma yollarını kapatalım
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya aracılığı ile corona virüs'e karşı uyarmaya devam ediyor
Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Virüsün bulaşma yollarını kapatalım." ifadesini kullandı.
'Cinci hoca' olarak bilinen dolandırıcı yakalandı!Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, kendisini cinci hoca olarak tanıtan A.K.'nın üzerinden sahte polis ve asker kimliği çıktı. Birçok kişiyi dolandırdığı tespit edilen A.K., polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan A.K. tutuklandı.