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26.06.2020 - 18:04 | | A

Fahrettin Koca'dan corona virüs için uyarı: Bulaşma yollarını kapatalım

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya aracılığı ile corona virüs'e karşı uyarmaya devam ediyor

Fahrettin Koca'dan corona virüs için uyarı: Bulaşma yollarını kapatalım

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Virüsün bulaşma yollarını kapatalım." ifadesini kullandı.

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