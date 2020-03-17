17.03.2020 - 11:20 | | DHA
Fahrettin Koca'dan dikkat çeken cevap: Kusura bakma kızım
Corona virüsü tedbirleri kapsamında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine sitem eden bir gazeteciye verdiği tepkiyle dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile mücadele kapsamında basın toplantısı düzenledi. Vatandaşları almaları gerek tedbirler konusunda uyaran Bakan Koca, toplantı sonrasında bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı.
'KUSURA BAKMA KIZIM'
Bakan Koca'ya kendilerine mikrofon dağıtılmadığı için sitemde bulunan gazeteci, sert bir üslupla "Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer gazetecilere böyle atlamak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.
Koca ise gülümseyerek 'Kusura bakma kızım' dedi.
Türkiye onu konuşuyor! 'Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek?'Antalya’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tekerinin biri kopmasına rağmen olay yerinden kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü 220 promil alkollü çıktı. Diğer araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri süren alkollü sürücü, “Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek hayatıma kastın mı var” şeklinde tepki gösterdi.