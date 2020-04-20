Fakir Eş Anlamlısı Nedir? Fakir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk diline farklı dillerden geçen kelimeler sözcüklerde aynı anlamı aldığında bu sözcükler eş anlamlı sözcükler olarak kullanılıyor. Eş anlamlı olan sözcükler kullanılırken birbirlerinin yerine kullanılabilirler ama aynı cümle içerisinde bulunamazlar.



Fakir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?



TDK sözlüğünde Fakir kelimesi; geçimini zorlukla sağlayan, fukara, yoksul zengin karşıtıdır. Birkaç farklı anlamı daha bulunur. Fakat fakir kelimesi ile aynı anlamı yoksul ve fukaradır. Eş anlamlı kelimelerin kullanımına örnekler;

Fakirlere her zaman yardımcı oluruz.

Yoksullara her zaman yardımcı oluruz. (Doğru)

Fukaralara her zaman yardımcı oluruz. (Doğru)

Fakirlere, fukaralara her zaman yardımcı oluruz. (Yanlış)



Fakir Kelimesinin Zıt Anlamlıları



Fakir kelimesinin anlamı ile tamamen zıt olan kelimeler fakir kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimelerdir. Fakir kelimesinin zıt anlamlısı zengin sözcüğüdür. Zengin kelimesi ile fakir kelimesi tamamen farklı anlama gelirler.