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20.04.2020 - 18:24 |

Fakir Eş Anlamlısı Nedir? Fakir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

TDK sözlüğünde fakir kelimesinin anlamı nedir? Fakir nasıl yazılır? Fakir kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler neler? Fakir kelimesiyle eş anlamı olan kelimelerin cümle içinde örnekleri nasıldır? Fakir kelimesi ile ilgili olarak sorulan soruların cevaplarını derledik.

Fakir Eş Anlamlısı Nedir? Fakir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk diline farklı dillerden geçen kelimeler sözcüklerde aynı anlamı aldığında bu sözcükler eş anlamlı sözcükler olarak kullanılıyor. Eş anlamlı olan sözcükler kullanılırken birbirlerinin yerine kullanılabilirler ama aynı cümle içerisinde bulunamazlar.

Fakir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

TDK sözlüğünde Fakir kelimesi; geçimini zorlukla sağlayan, fukara, yoksul zengin karşıtıdır. Birkaç farklı anlamı daha bulunur. Fakat fakir kelimesi ile aynı anlamı yoksul ve fukaradır. Eş anlamlı kelimelerin kullanımına örnekler;

Fakirlere her zaman yardımcı oluruz.

Yoksullara her zaman yardımcı oluruz. (Doğru)

Fukaralara her zaman yardımcı oluruz. (Doğru)

Fakirlere, fukaralara her zaman yardımcı oluruz. (Yanlış)


Fakir Kelimesinin Zıt Anlamlıları

Fakir kelimesinin anlamı ile tamamen zıt olan kelimeler fakir kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimelerdir. Fakir kelimesinin zıt anlamlısı zengin sözcüğüdür. Zengin kelimesi ile fakir kelimesi tamamen farklı anlama gelirler.

Yerli solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildiBaykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk." dedi.
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