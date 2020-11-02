Falezlerde erkek cesedi bulundu

Olay, Antalya Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Falezlere balık tutmaya gelenler, kayaların arasında erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi ekibi, çalışma başlatarak cesedin bulunduğu alana çıktı.

Falezlerden düştüğü tahmin edilen ve üzerinde büyük bir kaya parçası bulunan ceset, güçlükle çıkarılarak bota alındı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, cesedin üzerinde Mahmut Akova (58) adına düzenlenmiş kimlik bulundu.

Akova'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Kaleiçi Yat Limanı'na getirilerek, otopsi için ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.